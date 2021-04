Angebot der Ehrenamtsbörse am 28. April : Vortrag zum Thema „Kassierer im Verein“

Saarpfalz-Kreis Die Ehrenamtsbörse des Saarpfalz-Kreises bietet in regelmäßigen Abständen in der Corona-Krise kostenlose Online-Vorträge an. Am Mittwoch, 28. April, von 17 bis 19 Uhr geht es um das Thema „Kassierer im Verein“.

Rechtsanwalt Patrick R. Nessler referiert zu dem Thema, wie es weiter heißt. Eingeladen sind alle Interessierten und in der Vereins- und Ehrenamtsarbeit Tätigen. Das Skript beziehungsweise die Power-Point-Präsentation können sich die Teilnehmenden vorab auf der Internetseite https://www.saarpfalz-kreis.de/leben-soziales-gesundheit/ehrenamt-integration/ehrenamtsboerse herunterladen.

Rechtsanwalt Nessler informiert über Aufgabenbereiche, Stolpersteine und den rechtlichen Rahmen, denen Kassierer in Vereinen gegenüberstehen. Wie führt man ein Kassenbuch? Worauf ist beim Jahresabschluss zu achten? Auf diese und andere Fragen soll dabei eingegangen werden. Der Kassierer sei ja schließlich in allen finanziellen Belangen eines Vereins verantwortlich. Und auch der sachgerechte Umgang mit Spenden wird Thema sein.

Im Vorfeld können Interessierte auch Fragen an die Ehrenamtsbörse senden. Die Fragen werden dann an geeigneter Stelle beantwortet, so die Ankündigung. Inwieweit einzelne persönliche Fragen gestellt werden können, hänge allerdings von der Teilnehmerzahl ab. Diese ist auf jeden Fall auf 200 begrenzt.