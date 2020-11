Hoher Sachschaden : Unfallflucht nach Parkrempler in St. Ingbert

St. Ingbert Am Dienstag, 3. November, gegen 18 Uhr wurde ein geparkter weißer Fiat 500 Abarth auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Spieser Landstraße von einem anderen Fahrzeug an der Heckstoßstange beschädigt.

Die Schadenssumme beträgt rund 2000 Euro. Anschließend flüchtete das unfallverursachende Fahrzeug.