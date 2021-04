SR-Sendung über St. Ingbert : „Saarlandwelle“ berichtet über die „ Neue Alte Schmelz“

St Ingbert Beitrag ist an diesem Sonntag um 12.30 Uhr zu hören.

Der Saarländische Rundfunk (SR) sendet an diesem Sonntag, 25. April, um 12.30 Uhr in seinem dritten Hörfunk-Programm (SR 3 Saarlandwelle) den Beitrag „Die Neue Alte Schmelz“ im Rahmen der Reihe „Land und Leute“. Die Alte Schmelz in St. Ingbert, über Jahrhunderte Standort der Eisen- und Stahlindustrie und zugleich Arbeiter-Wohnsiedlung, wird künftig IT-Standort – mit dem Cispa-Innovationscampus.