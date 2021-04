Verbrauchertipp : Die Kraft der Sonne besser nutzen

St Ingbert/Bliestal Tipps der Verbraucherzentrale zum „Tag der erneuerbaren Energien“ an diesem Samstag.

An diesem Samstag (24. April) ist „Tag der erneuerbaren Energien“. Jedes Jahr am letzten Samstag im April erinnert diese deutschlandweite Initiative an die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl im Jahr 1986 und stellt als Alternative die Nutzung der nahezu unerschöpflichen Energien aus Sonne, Wind, Wasserkraft und Biomasse in den Vordergrund.