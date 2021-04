Brandstiftung in St. Ingbert : Container brannte in der Kohlenstraße

St Ingbert In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23. April) gegen 0.40 Uhr wurde von einem unbekannten Täter ein Papiercontainer in der Kohlenstraße in St.Ingbert-Mitte in Brand gesetzt. Der Container befand sich im Hinterhof einer dort ansässigen Firma.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 bis 200 Euro. Die Feuerwehr rückte mit drei Einsatzfahrzeugen aus. Es bestand keine Gefahr, dass das Feuer auf einen Gebäudeteil übergreifen konnte.