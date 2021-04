Teststandorte in der Region Homburg : Hier kann man sich testen lassen

Eine Helferin mit einem Teststab im Testzentrum bei einem Schnelltest auf das Coronavirus. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Homburg Bei vielen Gelegenheiten braucht man inzwischen einen negativen Corona-Test. Wir haben die Test-Standorte in Homburg, Bexbach, Kirkel zusammengestellt. Haben wir einen Teststandort nicht genannt? E-Mail an sz-hom@sz-sb.de, dann nehmen wir ihn gern in die Liste auf.

Testzentrum am ehemaligen DSD-Gelände, Am Forum 2, 66424 Homburg, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 9 bis 20 Uhr, Terminbuchung online unter https://test-saarland.de/hom

Kommunales Testzentrum der Stadt Homburg, Am Forum 1, Homburg (Parkplatz ehemaliges Stadtbad), Öffnungszeiten Montag bis Freitag 7 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr, Sonntag 9 bis 15 Uhr; Termin buchen online https://www.testzentrum-homburg.de/

Apotheken: Apotheke am Erbach, Berliner Str. 104-106, Homburg-Erbach, Tel. (0 68 41) 75 50 18

Bahnhof‐Apotheke, Eisenbahnstraße 52, Homburg, Tel. (0 68 41) 40 81, E-Mail info@bahnhof‐apotheke‐homburg.de

Apotheke am Enklerplatz, Talstr. 9, Homburg, Tel. (0 68 41) 9 82 50 89, E-Mail apothekeamenklerplatz@t‐online.de

Schloss‐Apotheke, Saar‐Pfalz‐Straße 84, Jägersburg, Tel. (0 68 41) 7 20 58, E-Mail info@schloss‐apotheke‐homburg.de

Ärzte: Praxis Hilpert, Saar-Pfalz-Straße 84, Homburg, Tel. (0 68 41) 7 38 77

Praxis Winter, Ortsstraße 2, Homburg, Tel. (0 68 41) 14 80

Praxis Hammers-Reinhard, Saarbrücker Straße 30, Homburg, Tel. (0 68 41) 7 22 22

Praxis Schöndorf, Talstraße 55, Homburg, Tel. (0 68 41) 50 61.

Praxis Ardestani, Dürerstraße 91, Homburg, Tel. (0 68 41) 1 72 12 71,

Gemeinschaftspraxis Dres. Reichert/ Wahlen/ Stierkorb/ Holtsmark, Talstraße 49, Homburg, Tel. (0 68 41) 93 23 21

Gemeinschaftspraxis Schmidt/ Schuld, Untergasse 10, Homburg, Tel. (0 68 41) 1 55 88,

Praxis Ramadan, Zweibrücker Straße 76, Homburg, Tel. (06841) 2250,

Zahnarzt-Praxis Dr. A. Endres, Rembrandtstraße 25, Homburg, Tel. (0 68 41) 7 10 28.

Testpoint Hygienemanagement Schwarz, Am Jägersgarten 9, Homburg-Sanddorf Termin nach telefonischer Absprache auch am Wochenende, Tel. 0172-6 97 98 54

Testpunkt Peter Kaufmann, Saar Pfalz Straße 78A, Jägersburg, mobiles Team für Corona-Schnelltest und PCR-Testungen durchführt, Tel. (0 68 41) 52 23.

Drive-In-Testzentrum Aloys-Nesseler-Platz, Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr Terminvereinbarung online erbeten: kurzelinks.de/bexbach

Testzentrum Frankenholz, Bürgerzentrum, Montag bis Samstag 18 bis 19.30 Uhr, Anmeldung unter Tel. 0151 23 59 62 01

Apotheken: Ring-Apotheke, Bahnhofstraße 11, 66450 Bexbach, elefon (0 68 26) 8 18 97 31, Terminvereinbarung erbeten: online kurzelinks.de/apotheke

Ärzte: Praxis Dr. Benoist, Markwaldstraße 10, Bexbach-Frankenholz, Tel. (0 68 26) 65 89

Gemeinschaftspraxis Dres. Sebastian/ Dorst-Sebastian, Frankenholzer Straße 1, Bexbach, Tel. (0 68 26) 64 70

Praxis Braun, Aloys-Nesseler-Platz 2, Bexbach, Tel. (0 68 26) 25 25,

Praxis Goriaux, Aloys-Nesseler-Platz 1, Bexbach, Tel. (0 68 26) 9 23 10

Das Schnelltestzentrum in Altstadt befindet sich auf dem Parkplatz der Hugo-Strobel-Halle.

Das Schnelltestzentrum in Kirkel-Neuhäusel befindet sich auf dem Parkplatz der Burghalle.

Das Schnelltestzentrum in Limbach befindet sich auf dem Gelände der Firma Grunder Gourmet - hinter dem BMW Zentrum Saarpfalz.

Terminbuchung bei den Testzentren in Kirkel über www.schnelltest-saarpfalz.de Nähere Informationen zu den Öffnungszeiten der Schnelltestzentren sowie zu sonstigen Fragen rund um Testverfahren etc. telefonisch unter (0 68 49) 7 77 90 12 oder per E-Mail über die Adresse info@schnelltest-saarpfalz.de

Ärzte: Praxis Zimper, Lappentascher Straße 3, Kirkel, Tel. (0 68 41) 82 74

Praxis Teja, Ludwigsthaler Straße 5, Kirkel, Tel. (0 68 41) 8 15 75

Gemeinschaftspraxis Dr. Nicklaus/Kirch, Wielandstraße 27, Kirkel, Tel. (0 68 49) 484,