Bundesprogramm : Demokratie-Projekt wird weiter gefördert

Ein Schwerpunkt der Partnerschaft für Demokratie sind Seminare für engagierte Jugendliche, hier ein Argumentationstraining im Ökologischen Schullandheim Spohns Haus in Gersheim im Jahr 2019. Foto: Adolf-Bender-Zentrum

Homburg Bis einschließlich 21. Mai können von den gemeinnützigen Trägern erneut Projektanträge für „Demokratie leben“ eingereicht werden.

Seit dem Jahr 2016 engagiert sich der Saarpfalz-Kreis im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Im Rahmen der „Partnerschaft für Demokratie“ des Saarpfalz-Kreises stehen auch für das Förderjahr 2021 noch Gelder bereit, um Engagement zu fördern, Präventions- und Aufklärungsarbeit zu leisten und nachhaltige Strukturen der Auseinandersetzung mit demokratiegefährdenden Tendenzen aufzubauen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung in Homburg. Im Zentrum der Partnerschaft stehe das produktive nachhaltige Zusammenwirken von Akteuren im Landkreis.

Für das Förderjahr 2021 stehen erneut Gelder für Projektförderungen bereit. Antragsberechtigt sind gemeinnützige Träger, die mit Bürgerinnen und Bürgern aus dem Kreis Projekte zur Demokratieförderung, Extremismusprävention oder interkulturellen Begegnung umsetzen möchten. Bei der Projektumsetzung steht Interessenten die Koordinierungs- und Fachstelle im Adolf-Bender-Zentrum in St. Wendel beratend und begleitend zur Seite.

Über die Anträge entscheidet ein Begleitausschuss, der mehrheitlich mit Vertretern der Zivilgesellschaft besetzt ist. Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie zahlreiche Projekte bewilligt werden konnten und aktuell zum Teil noch umgesetzt werden, besteht im Zeitraum von heute bis zum 21. Mai erneut die Möglichkeit, Projektanträge einzureichen. Entsprechende Unterlagen können beim federführenden Amt oder der Koordinierungs- und Fachstelle angefordert werden. Alle Bürgerinnen und Bürger des Saarpfalz-Kreises sind eingeladen, sich im „Rahmen der Partnerschaft für Demokratie“ einzubringen, Ideen zu äußern, sich fortzubilden und die Weiterentwicklung des Projektes konstruktiv und kritisch zu begleiten.

„In den vergangenen Jahren ist durch die Partnerschaft für Demokratie ein umfassendes Akteursnetzwerk entstanden, welches Demokratiebildung, Jugendpartizipation und auch die Bildung für nachhaltige Entwicklung in unserem Landkreis nach vorne bringt. Ich freue mich sehr, dass wir die erfolgreiche Arbeit im Jahr 2021 trotz der erschwerten Bedingungen fortsetzen können und danke allen Beteiligten herzlich für Ihr Engagement“, so Landrat Theophil Gallo in der Pressemitteilung.