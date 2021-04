Corona-Infektionen im Saarpfalz-Kreis : Inzidenzzahl liegt jetzt kurz vor der Hundert

Symbolfoto: Alvaro Barrientos/AP/dpa Foto: dpa/Alvaro Barrientos

Homburg Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises meldete am Donnerstag 30 neu an dem Corona-virus infizierte Personen. Das sind ebenso viele wie am Vortag und doppelt so viele wie vor sieben Tagen. Damit stieg die Inzidenzzahl erneut auf nunmehr 98,04 (Vortag: 91,69) und liegt jetzt kurz vor der Hundertermarke, die ja in dem jetzt beschlossenen Infektionsschutzgesetz zu weiterführenden Einschränkungen führen wird.