Auswirkungen der Bundesnotbremse : Saarländischer Tennisbund sagt Spielbetrieb bis Ende Juni komplett ab

Foto: picture alliance / dpa/Marijan Murat

Der für Anfang Mai geplante Start in die Tennis-Saison ist abgesagt. Das hat der Saarländische Tennisbund (STB) soeben mitgeteilt. Das Präsidium des Verbandes hatte sich in einer Dringlichkeitssitzung am heutigen Freitagnachmittag mit den Folgen des neuen Infektionsschutzgesetzes für den Tennissport befasst.

Als erste Reaktion beschloss das Präsidium einstimmig die Absage der ersten Zeitschiene der Verbandsspielrunde. Deren Start war bislang für den 1./2. Mai vorgesehen. „Leider haben wir dahingehend den Kampf gegen Corona und gegen die Verordnung verloren, da ein Mannschafts-und Turnierbetrieb bei einer Inzidenz über 100 nicht möglich ist und auch in einem Flickenteppich von unterschiedlichen Inzidenzen und Regelungen in den verschiedenen Landkreisen organisatorisch nicht mehr durchführbar wäre“, teilte der Verband mit.

Somit findet mindestens bis Mitte Juni kein Ligenspielbetrieb statt. Der Verband will versuchen, schnellstmöglich Alternativen zu finden, um den betroffenen Altersklassen und Mannschaften in der zweiten Zeitschiene doch noch einen Spielbetrieb anbieten zu können. Die Ligen der zweiten Zeitschiene starten Ende Juni.