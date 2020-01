Neu am Universitätsklinikum des Saarlandes : Neue Sprechstunde für Reise- und Tropenmedizin

Homburg Einen neuen Service kündigt das Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg mit Beginn des neuen Jahres an.

Der Reise- und Tourismussektor in Deutschland wächst seit Jahren und insbesondere Fernreisen nach Afrika, Amerika, Asien und Australien werden immer beliebter. „Bei solchen Reisen sollte man allerdings auch bedenken, dass in anderen Weltteilen spezifische medizinische Aspekte beachtet werden müssen“, erklärt Professor Sören Becker, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene am UKS in Homburg. „So sind beispielsweise infektiöse Durchfallerkrankungen in vielen Teilen der Welt häufiger als bei uns in Deutschland. Und auch lebensgefährliche Infektionen wie Malaria oder Typhus treten in den Tropen mitunter auf.“ Daneben können weitere gesundheitliche Risiken bestehen, etwa durch ungewohntes Klima, giftige Tiere oder auch aufgrund langer Flugreisen. „Durch eine gute Vorbereitung und eine reisemedizinische Beratung lassen sich solche Risiken jedoch minimieren“, so Professor Becker. „Oftmals reichen einfache Maßnahmen aus – wie zum Beispiel eine Schutzimpfung oder vorbeugendes Verhalten vor Ort.“