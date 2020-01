Rad war mit einem Schloss gesichert : Mountainbike wurde in der Innenstadt gestohlen

In der Homburger Innenstadt ist ein Fahrrad gestohlen worden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Homburg Ein blau-gelbes Mountainbike der Marke „Kelly“ ist in der Homburger Innenstadt gestohlen worden. Es war mit einem Schloss am Fahrradständer vor einem Juwelierladen in der Talstraße angeschlossen, teilte die Polizei weiter mit.

Sie grenzt den Zeitraum des Diebstahls ein auf zwischen Sonntag, 29. Dezember, um Mitternacht und Freitag, 3. Januar, 13.45 Uhr.