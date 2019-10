Diebstahl in Bexbach : Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Ein bisher unbekannter Täter hat zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 13 Uhr, ein rotes Mountain-Bike am Bahnhof in Bexbach. Das Fahrrad war dort in einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert.

Das Schloss lag später durchtrennt am Boden, wie die Polizei weiter mitteilt. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein rotes Mountain-Bike mit einer aufgeklebten kleineren Flagge der Schweiz unter dem Sattel. Am Rahmen ist der Schriftzug „Tornado“ aufgebracht, am Lenker befinden sich seitlich sogenannten „Höcker“.