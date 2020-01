Einbruch in Homburg : Geldkassette aus Agentur gestohlen

Die Homburger Polizei sucht nach Zeugen eines Einbruchs in der Homburger Innenstadt. Zwischen Montag, 30. Dezember, 12.45 Uhr, und Donnerstag, 2. Januar, 8.45 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter in die Geschäftsräume einer Versicherungsagentur in der Kaiserstraße ein.

Im Innern der Filiale wurden nach Angaben der Polizei mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurde eine Geldkassette mit Bargeld. Der genaue Sachschaden ist noch unbekannt.