Am 1. Februar geht es los : Heilig Kreuz hat nun ein Leitungsteam

Homburg Das Bistum Speyer probiert in der Homburger Pfarrei Heilig Kreuz etwas Neues aus. Anstatt eines Pfarrers soll ab Februar ein ganzes Leitungsteam aus Haupt- und Ehrenamtlichen eingesetzt werden. Angestoßen wurde dieses Projekt bereits vor einem Jahr.

Am 1. Februar 2021 startet die Diözese Speyer dann in der Pfarrei Heilig Kreuz Homburg das Pilotprojekt „Pfarrei gestalten in gemeinsamer Verantwortung“. Ab da also trägt nicht mehrein Priester allein die Gesamtverantwortung für Seelsorge und Verwaltung, sondern das Pfarreiteam aus acht Personen. Die Mitglieder des Teams werden die Verantwortungsbereiche für die Pfarrei aufteilen, so die Pfarrei in ihrem Schreiben weiter. Wichtige Leitungsentscheidungen werden sie gemeinsam treffen. Die hauptamtlichen Mitglieder des Pfarreiteams wurden vom Bischof in die Pfarrei gesandt – die ehrenamtlichen Mitglieder wurden von den Mitgliedern des Pfarreirates und des Verwaltungsrates der Pfarrei gewählt.