Sicherheitsrisiko : Mehrere Bäume auf La-Baule-Platz gefällt

So ist das auch auf dem La-Baule-Platz in der Homburger Innenstadt. Hier mussten aktuell vier Bäume gefällt werden, teilte jetzt die Stadt mit. Die Fällarbeiten waren von der städtischen Abteilung für Umwelt und Grünflächen aus Sicherheitsgründen angeordnet worden. Die Bäume waren von innen heraus gefault und eine Rettung nicht mehr möglich, führt die Stadt aus. Es sind Robinien, die hier stehen und standen, übrigens der Baum des Jahres 2020. Vor 300 Jahren kam die Robinie aus Nordamerika in unsere Gefilde, mittlerweile ist sie auch bei uns verbreitet und gilt an sich als ziemlich zäh. Allerdings hätten die Robinien an dieser Stelle mit 30 Jahren für Stadtbäume auch ihre Altersgrenze erreicht, erklärt die Stadt.