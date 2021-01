Noch acht Häuser betroffen : Nach Wasserrohrbruch in Einöd ist Hauptstraße unterspült

Nach einem Wasserrohrbruch in Einöd (Symbolbild) ist die Hauptstraße teilweise unterspült. Foto: dpa/Nicolas Armer

Update Einöd Am Donnerstagabend hat es in Einöd einen Wasserrohrbruch in der Hauptstraße gegeben. Wie die Stadtwerke Homburg mitteilen, wurde die Fahrbahn im Bereich der Einmündung Ospelstraße - von Einöd aus in Richtung Homburg fahrend - auf der rechten Seite teilweise unterspült.

Die Stelle wurde daher auch gesperrt. Einseitig konnte man die Straße jedoch weiter befahren. Am Abend war von rund 20 betroffenen Häusern, die keine Wasserversorgung haben, die Rede. Der Stand am Freitagmorgen: Das untere Stück der Ospelstraße in Einöd ist weiter ohne Wasser dazu ein Gebäude in der Hauptstaße. Insgesamt geht es um acht Häuser. Nachdem die Stadtwerke am Abend begannen, den Fehler genau zu lokalisieren, wurde dann bis weit in die Nacht um 1.30 Uhr gearbeitet. Am Morgen sei es dann gleich weitergegangen, hieß es.