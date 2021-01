Bistum Speyer : Die Diözesan-Versammlung des BistumsSpeyer tagt digital

St. Ingbert/Speyer Auf der Tagesordnung stehen am kommenden Samstag, 30.Januar, Missbrauch und Prävention, pastorale Schwerpunkte und das Thema Ehrenamt.

Am Samstag, 30. Januar, findet die zweite Diözesanversammlung des Bistums Speyer statt. Coronabedingt tagen die Delegierten in Form einer Videokonferenz von 9 bis 16 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Hinzuwahl von sechs weiteren Mitgliedern. Aufgrund der Durchführung der Versammlung als Videokonferenz werden jedoch nur die Benennung und die Erstellung der Kandidatenliste erfolgen. Die eigentliche Wahl findet im Anschluss an die Diözesanversammlung als Briefwahl statt.