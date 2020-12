Pfarrei Heiliger Ingobertus : Nach Weihnachten keine öffentlichen Gottesdienste

St. Ingbert Aufgrund der aktuellen Dienstanweisung des Bistums Speyer dürfen noch bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, keine öffentlichen Gottesdienste in der Pfarrei Heiliger Ingobertus St. Ingbert gefeiert werden.

Das Bistum will mit einem Verzicht auf alle öffentlichen Gottesdienste in diesem Zeitraum einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie und gegen eine weitere Überlastung von Krankenhäusern und Alten- und Pflegeeinrichtungen in unserem Land leisten. Mit diesem Beitrag der gesellschaftlichen Mitverantwortung will das Bistum für den Schutz der Gesundheit eintreten und insbesondere die vulnerablen Bevölkerungsgruppen schützen. Die Kirchen in der Pfarrei Heiliger Ingobertus sind zum persönlichen Gebet tagsüber geöffnet.