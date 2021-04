Arbeiten an der Brücke : B 423 an A6-Anschluss Homburg wird komplett gesperrt

Der A6-Anschluss Homburg-Bexbach wird ausgebaut. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Es gibt am Freitag und am Maifeiertag zusätzliche Einschränkungen am A6-Anschluss Homburg, der ja im Moment bekanntlich ausgebaut wird.

Nun werden hier von kommenden Freitag, 30. April, etwa 8.30 Uhr, bis Samstag, 1. Mai, zirka 10 Uhr die Längsträger auf die neuen Widerlager der Autobahnbrücke aufgelegt, teilt die Niederlassung West der Autobahn-Gesellschaft mit. Während der Bauzeit wird die B 423 im Bereich der Autobahnbrücke komplett gesperrt. Diese sei zum einen notwendig, um die Bauarbeiten selbst durchführen zu können, zum anderen erforderten dies die Verkehrs- und Arbeitsstellensicherheit.

Am Freitagvormittag ab 8.30 Uhr wird hier zunächst ein mobiler Kran aufgebaut. Dann geht es mit den eigentlichen Arbeiten los, mit denen man schon am Folgetag gegen 10 Uhr fertig sein will. Die bestehende Verkehrssicherung auf der A 6 an der Abfahrt Homburg bleibe davon unberührt. Der Verkehr wird wie bisher in beiden Fahrtrichtungen auf zwei Spuren an der Baustelle vorbeigeführt.

Während der Bauarbeiten und der damit verbundenen Sperrung an diesem Wochenende stehen verschiedene Umleitungsstrecken zur Verfügung. Die Zufahrt auf die A 6 von Bexbach kommend in Fahrtrichtung Saarbrücken bleibt offen.

Der Verkehr von Bexbach nach Homburg und umgekehrt wird über die B 423, Kleinottweiler und L 118, Jägersburg umgeleitet. Der Zielverkehr zur A6 aus Homburg kommend, wird über die L 119 zum A8-Anschluss Limbach umgeleitet.

Der Zielverkehr nach Homburg auf der A 6, in Fahrtrichtung Saarbücken, muss aufgrund der Vollsperrung der B 423 bereits an der Anschlusstelle Waldmohr abfahren und der Umleitungsstrecke über die L 119, Bruchhof folgen. Verkehrsteilnehmern mit Ziel Bexbach können die Ausfahrt Homburg auf der Richtungsfahrbahn nach Saarbrücken benutzen.

Der Zielverkehr nach Homburg auf der A 6, in Fahrtrichtung Mannheim, wird wie bisher zur Abfahrt Waldmohr geleitet, aber dort aufgrund der Sperrung der B423 ebenfalls über die L 119, Bruchhof, nach Homburg umgeleitet.

Bei der Planung der Maßnahme habe die Autobahn GmbH die täglichen Verkehrsmengen, insbesondere die sehr starke Belastung der B 423 durch den Berufs- und Pendlerverkehr berücksichtigt. Die Arbeiten samt Sperrung seien daher auf die Zeit nach dem morgendlichen Berufsverkehr gelegt worden.