Für Nutzer ohne Smartphone : Stadt Homburg verteilt jetzt Luca-Schlüsselanhänger

Homburg Seniorenbeauftragter ist auf dem Wochenmarkt unterwegs – Kontaktnachverfolgung nach Corona-Infektion soll damit erleichtert werden

Über das saarländische Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie sowie den Saarpfalz-Kreis hat die Stadtverwaltung Homburg nun Luca-Schlüsselanhänger erhalten, teilte diese nun mit. Der Luca-Schlüsselanhänger sei das analoge Gegenstück zur Luca-App. Die Anhänger seien also eine einfache Alternative für Nutzerinnen und Nutzer, die auch ohne Smartphone regelmäßig Luca-Standorte besuchen. Weiter möglich bleibt es aber auch, sich ohne Schlüsselanhänger und Smartphone per Kontaktformular weiterhin in Standorte einzuchecken.

In Homburg wird sich auch der Seniorenbeauftragte Alexander Ziegler gemeinsam mit Alex Wagner und dem Seniorenbeirat um die Verteilung kümmern. So werden an diesem Freitag, 30. April, beim Wochenmarkt am historischen Marktplatz die Schlüsselanhänger ausgegeben.