Kostenpflichtiger Inhalt: Mietendeckel : Mietpreisbremse schreckt alle ab

Homburg Das Angebot an bezahlbaren Mietwohnungen ist in Homburg noch gut, einen Mietendeckel halten Makler für schädlich. Warum aber auch in saarländischen Städten die Mieten bald anziehen werden, hat seine Gründe.