Reinheim : Kulinarischen Weinwanderung rund um Reinheim

Am Wingert der Weinbaufreunde freuten sich viele Teilnehmer der letzten Weinwanderung vor drei Jahren auch am herrlichen Panorama des Bliesgaus. Foto: Wolfgang Degott

Reinheim Nach der Corona-bedingten Pause findet die Ganztags-Veranstaltung der Weinbaufreunde Bliestal am Sonntag, 4. September, wieder statt.

Die kulinarische Weinwanderung rund um Reinheim geht mit einer dreijährigen Unterbrechung in die vierte Runde. Sie startet am Sonntag, 4. September, ab neun Uhr, gestaffelt in 20 Minuten-Schritten, am Grenzlandstadion der Sportfreunde Reinheim in der Robert-Schuman-Straße. Sie findet im Gedenken an den Begründer der Veranstaltung, den im letzten Jahr verstorbenen Ortsvorsteher Jürgen Wack statt. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Michael Clivot übernommen.

Die rund elf Kilometer lange Rundstrecke mit gut über den Tag verteilten 250 Höhenmetern beginnt am Sportheim und führt zuerst in Richtung Bliesbruck. Dabei können die Ausgrabungen und mit einem kleinen Umweg auch die römische Thermenanlage bewundert werden. Am idyllischen Fischweiher wird dann beim Angelsportverein die erste Rast eingelegt. Nun geht es über die Bliesbrücke durchs Lochfeld zum Habkircher Berg. An der zweiten Station befinden sich die Weinreben der Weinbaufreunde und der Trullo, der historische Rebenhäuschen-Rundbau. Die Wegführung bis hinauf ins Bannholz beschert den Teilnehmern ein herrliches Panorama. Die Kipp ist der nächste markante Punkt, von wo aus die Station an der Jagdhütte angesteuert wird. Nachdem auf dem Weg zurück ins Tal die Grenzlandhalle erreicht wird, kann dort wieder eine Pause eingelegt werden. Danach können die Wanderer beim nächsten Halt zwischen Reinheim und Gersheim an den Weinreben vom Weinbauteam verweilen. Ihm gehörte auch Jürgen Wack an. Sie betreuen den Weinberg unter der fachlichen Anweisung von Mosel-Winzer Ralf Steffen.

Ein besonderer Höhepunkt wartet dann bei der Blies-Überquerung auf die Jünger der römischen und griechischen Weingötter Bacchus und Dionysus. Dort wird wie schon bei den ersten drei Wanderungen vom Technischen Hilfswerk (THW) Saarbrücken eigens eine Brücke errichtet sein, über die sich der Fluss gefahrlos überqueren lässt. Am Heim des Laffe-Jugendclubs, gelegen am Bliestal-Freizeitweg, wird zur Erfrischung auch Bier ausgeschenkt. Danach kann der mystische Berg Homerich, auch Galgenberg genannt, erklommen werden, wo sich wiederum ein herrlicher Rundblick in die Bliesaue präsentiert. Ein paar hundert Meter weiter ist der Startpunkt wieder erreicht, wo es zum Abschluss noch Kaffee und Kuchen gibt. Bis 11.40 Uhr werden neun Startzeiten im 20-minütigen Abstand angeboten. Bei jeder sollen etwa 55 Wanderer starten, wobei schon einige Zeiten stark gebucht sind. Für die Verpflegung auf der Strecke zahlen Teilnehmer ab 16 Jahre 45 Euro, Kinder von sieben bis 15 Jahre 19 Euro, alle jüngeren können kostenlos teilnehmen. In der Startgebühr sind enthalten: ein Weinglas mit Glashalter, ein Glas Crémant und Laugengebäck am Start, jeweils 0,2 Liter Wein sowie Leckereien an sechs weiteren Stationen, Bier oder Wein oder alkoholfreie Getränke an einer siebten Station und am Ziel Kaffee und Kuchen. Alles in allem sind es neun Stationen. Wasser wird an allen Stationen gereicht.