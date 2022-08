Hoher Besuch in Spohns Haus in Gersheim : Spohns Haus hatte hohen Besuch

Hoher Besuch in Spohns Haus in Gersheim

Gersheim Die neue Umweltministerin Petra Berg hatte zu ihrem ersten Besuch im ökologischen Schullandheim die Generalkonsule Polens und der Ukraine mitgebracht.

Obwohl sie noch nie da gewesen sei, kenne sie das Haus und schätze die Arbeit, die von engagiertem Personal geleistet werde. Von seiner Struktur konnte sie sich während einer Führung durch den Geschäftsführer Jerzy Wegrzynowski überzeugen. Hans Bollinger, der seit 2003 den Trägerverein führt, lange Jahre auch Geschäftsführer war, freute sich, dass auch der ukrainische Generalkonsul in Frankfurt, Vadym Kostiuk gemeinsam mit seiner Frau, trotz der momentan schwierigen Situation und der Fülle der daraus resultierenden Arbeit den Weg in den Bliesgau gefunden hat. Im Einzugsgebiet der Behörde befinden sich mittlerweile 130000 Ukrainer.

Seit vielen Jahren ein Freund und Unterstützer des Schullandheimes ist der polnische Generalkonsul in Köln, Jakub Wawrzyniak. Die Adresse Spohns Haus mit seiner internationalen Ausstrahlungskraft sei für viele Diplomaten ein Begriff. Es sei ein Beispiel dafür, auch für die anderen, größeren Bundesländer, die er betreue, dass man nicht viel brauche, um mit Willen, kontinuierlicher Arbeit, mit dem Herzen bei der Sache, etwas Besonderes auf die Beine zu stellen. Bei Menschen, die im Bliesgau waren, hätten sich die Lebensläufe nachhaltig verändert. Auch sorge das Haus dafür, dass „wir alle näher rücken, was heute mehr denn je“ zu schätzen sei.

Hans Bollinger unterstrich, dass Spohns Haus neben seinem ökologischen auch ein internationales Profil besitze. Damit sei es einzigartig innerhalb der deutschen Schullandheim-Szene. Stolz zeigte er sich darauf, dass in Gersheim die Keimzelle aller saarländisch-polnischen und saarländisch-ukrainischen Verbindungen liege. Bollinger sprach davon, dass ohne kontinuierliche Landesförderung das Haus in der Form nicht mehr existieren würde. Derzeit kämpfe man jedoch ums Überleben. Aufgrund baulicher Mängel und weil die Infrastruktur nicht mehr auf dem neuesten Stand sei, könnten nur noch 45 Betten belegt werden. Dies führe neben einer wirtschaftlichen Schieflage zu der Befürchtung, dass die schon lange bestehenden und gut frequentierten trinationalen Kursen gefährdet werden könnten.

Gersheims Bürgermeister Michael Clivot, Aufsichtsvorsitzender der Betreibergesellschaft, teilte die Befürchtungen, mit dem das „Leuchtturmprojekt für das Saarland“ derzeit konfrontiert sei. Es müsse mit Hilfe vieler Beteiligten, darunter die Landesregierung und des Saarpfalz-Kreises versucht werden, die Zukunft zu sichern, zumal die Unesco Spohns Haus schon sieben Mal ausgezeichnet habe, und es somit eine besondere Bedeutung besitze. Es gebe auch keinen zweiten Ort im Saarland, so Clivot, wo sich so oft und so zahlreich deutsche, polnische und ukrainische Jugendlichen getroffen hätten. Ziel sei es darüber hinaus, die Biosphäre weiterhin in die Schulen zu bringen und weiter auszubauen.