Niedergailbach Auszeichnung für 70 Jahre Treue zum Chor

Marianne Anna und Eduard Rebmann wurden für ihre herausragende sieben Jahrzehnte währende Mitgliedschaft im katholischen Kirchenchor „Bruder Klaus“ in Niedergailbach geehrt. In einem Schreiben würdigte auch der Bischof der Diözese Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, ihre beeindruckenden Leistungen. Er betonte, dass beide in vorbildlicher Weise die „musica sacra“ unterstützten und ein inspirierendes Beispiel dafür seien, wie man „den Schöpfer mit Herz und Stimme loben und die Gemeinde erfreuen“ könne.