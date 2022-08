Dorffest in Walsheim : Walsheim feiert Dorffest am Duppstein

Die „Hosenträger“, die das Walsheimer Dorffest organisieren, stoßen bei einer der letzten Ausgaben 2018 an. Dazu gehören (von links) Daniel Thomann, Volker Ries, Marco Lorang, Lars Langenbahn, Ortsvorsteher Michael Thomann, Michael Seidel, Roman Decher, Johannes Ries und Johannes Stemmler. Foto: Wolfgang Degott

Walsheim Drei Tage soll es in der Dorfmitte rund gehen. Vom kommenden Freitag bis Sonntag gibt es vielfältige kulinarische Angebote und Live-Musik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

Von Freitag, 12. bis Sonntag, 14. August, findet wieder das Dorffest in Walsheim statt. Wie schon in den letzten Ausgaben vor der Corona-Pause wird das Festgelände in der Ortsmitte rund um den Duppstein liegen.

Die Gruppe Hosenträger um den Walsheimer Ortsvorsteher Michael Thomann, die das Fest „neuer Zeitrechnung“ 2013 wiederbelebt hatten, werden gemeinsam mit weiteren Vereinen Walsheims, darunter die AH- und Jugendabteilung der Sportfreunde, der Schützenverein, unter dem Dach des Ortsrates neben einem abwechslungsreichen Programm auch wieder für die Gaumenfreuden sorgen. So warten auf die Festbesucher an den Ständen, den Garagen und Scheunen beispielsweise süße und herzhafte Flammkuchen, Fingerfood und Laugengebäck, Crêpes und auch Popcorn. In altbewährter Manier geht es freitags mit einem karibisch angehauchten Warm-Up los: Zu entspannten Reggae-Klängen „aus der Dose“ dürfen sich alle für die kommenden Tage eingrooven und testen, ob die Getränke auch ausreichend gekühlt sind. Natürlich ist auch die berühmt-berüchtigte Duppstein-Spelunke „Unschlag-Bar“ wieder am Start. Die Gläser hoch heißt es für jeden, der sich wagt, ihre Schwingtüren zu durchschreiten. Samstags wartet ein schönes Live-Programm auf die Festgäste: Um 18 Uhr eröffnen „Freaky Friday“ den Reigen. Dabei handelt es sich um eine neue Band aus echten Walsemer Mäde und Buwe, geboren in zahllosen durchzechten Nächten im Walsheimer Sportheim. Die Protagonisten sind auch schon anderweitig, beispielsweise im „Chor Act“ musikalisch unterwegs. „Freaky Friday“, in der Besetzung mit Ellen Ecker, Gesang, Corinna Thomann, Bassgitarre, Claudia Stemmler, Keyboard, Silke Schmelzer, Schlagzeug, Christian Schmelzer, Gitarre, Hartmut Brengel, Gitarre, wartet mit bekannten Evergreens, aktuellen Balladen und vielen weiteren Liedern auf, die eines auszeichnet: Man kann sie alle wunderbar mitsingen.

Danach folgt ganz in Dorffesttradition hochklassige Live-Musik aus St. Ingbert. Auf der Bühne stehen die Musiker von „Hugo‘s Corner“, einer Formation mit dem mittlerweile schon mehrmals in verschiedenen Gruppen aufgetretenen bekannten Gitarristen Andreas Usner mit seinem Bassisten Joe Reitz und Christoph Haberer, genannt Hugo, die mit der Mischung aus akustischen Gitarren, dreistimmigen Chören und ein paar lustigen Arrangements Publikum jeden Alters in ihren Bann ziehen. In ihrem vielfältigen akustischen Programm spielen sie nicht einfach bekannte Hits nach, sondern verleihen ihren unplugged-Interpretationen eine ganz eigene Note. Klassiker aus vielen Jahrzehnten aber auch neuere und ältere deutsche Kompositionen zählen zum Repertoire der vielseitigen Band.

Parallel zum musikalischen Programm laufen die Zapfhähne heiß, insbesondere die Walsheimer Spezialitäten aus der Mikro-Craft-Brauerei von Stefan Raffel, der erstmals mit einem eigenen Schankwagen vertreten sein wird. Sonntags geht es etwas gemütlicher zu. Um 11 Uhr startet der Frühschoppen, gefolgt vom Mittagessen (Gulasch mit Spätzle), kredenzt von der Freiwillige Feuerwehr Walsheim.

Kaffee und Kuchen werden vom Förderverein der örtlichen protestantischen Kindertagesstätte Regenbogen angeboten. Auf die kleinen Gäste warten ein Spielangebot sowie eine Hüpfburg.