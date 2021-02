Heimathistoriker in Niedergailnbach bringt es an den Tag : Eine Erinnerung an vier ermordete Menschen

Niedergailbach Auf Bundes- und Landesebene, aber auch in manchen Kommunen, wurde kürzlich der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Zu diesen Opfern zählen auch kranke und behinderte Menschen, die die Nazis als lebensunwertes Leben hielten.

Gleichzeitig wurden auch die anderen drei Niedergailbacher Opfer von den Nazis abgeholt. Maria Anna kam in ein „Sanatorium“ in Schönebeck an der Elbe, wo sie bereits am 24. Oktober 1939 ermordet wurde. Als ihr Bruder Nikolaus Anna, der Vater von Edwin Anna, ihr Grab aufsuchte, fand er ein Massengrab mit „Nummernkreuzen“ vor. An Maria Anna erinnert heute in Niedergailbach ein sogenannter „Stolperstein“ im Bürgersteig vor ihrem Elternhaus, das sich in der Obere Straße 10 befindet. Am 9. April 2011 hat der Kölner Bildhauer und Künstler Gunter Demnig diese Gedenktafel aus Messing persönlich in den Bürgersteig verlegt.