Suche nach rotem Kleinbus : Älterer Mann wollte in in Gersheim Kind ins Auto locken

Gersheim Die Polizei berichtet von einem Vorfall, bei dem am Dienstagabend, 9. Februar,, gegen 18.40 Uhr, ein älterer Mann einen achtjährigen Jungen in der Ludwigstraße in Gersheim angesprochen hat. Der ältere Mann war mit einem jüngeren Mann in einem roten Kleinbus unterwegs, der vor dem Wohnanwesen des besagten Jungen anhielt, als dieser gerade dabei war den Müll hinauszutragen.

Hierbei wurde der Junge von dem älteren Mann laut der Polizei aus dem Beifahrerfenster angesprochen und gefragt, ob er mitfahren wolle. Dies verneinte der Junge und lief sofort zurück in sein Wohnanwesen. Der rote Kleinbus, welcher rechtsseitig mit einem Aufkleber versehen oder an der Beifahrertür mit Folie beklebt war, entfernte sich anschließend in Richtung der Hauptstraße. Eventuell hat es sich um einen roten Kleinbus der Marke VW gehandelt, der bereits zuvor gegenüber des Wohnwesens des Jungen gesehen wurde.

Bereits am 28. September vergangenen Jahres war es in Gersheim-Walsheim zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem ebenfalls ein Kind von einer Person aus einem rotem Kleinbus heraus angesprochen wurde.