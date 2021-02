Büchereien im Bliestal : Drei Büchereien kämpfen mit den Corona-Auflagen

Gersheim/Mandelbachtal Die kleinen, ehrenamtlich geleiteten Einrichtungen in Mandelbachtal und Gersheim leiden unter der Schließung.

Drei Büchereien in der Region hatten und haben wie viele andere auch mit den Beschränkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Beim ersten Lockdown im Frühjahr war die katholische Bücherei in Erfweiler-Ehlingen, eine von 117 katholischen öffentlichen Büchereien im Bistum Speyer mit rund 960 ehrenamtlichen Mitarbeitern, acht Wochen geschlossen. „Danach waren nur begrenzt Leser in der Bücherei möglich, so teilte die Leiterin Brigitte Jost mit und ergänzte, dass seit Anfang November die Bücherei wieder geschlossen sei.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wurden diesmal weder von der Fachstelle Speyer als auch anderen Büchereien im Saarpfalz-Kreis Bücher ausgeliehen. Auch fiel auch jährliche Fachtagung aus. Bei Betrieb ist die Bücherei außerhalb der Schulferien montags von 16.30 bis 18:30 Uhr geöffnet. In Walsheim wird die noch einzig übrig gebliebene Gemeindebücherei von Michaela Dorda betreut. Dies schon seit knapp 13 Jahren, zuerst gemeinsam mit Gudrun Keller und ab Mitte 2018 allein. Kurz vor dem ersten Corona-Lockdown zog die Bücherei um. Im Dorfgemeinschaftshaus „Zur alten Schule“ wurde sie „ausquartiert“, weil das Gebäude saniert und teilweise auch umgebaut wird. Neues Domizil ist das Anwesen von Heidi Hussong, in der Gersheimer Straße 4. Dort befand sich früher die Raiffeisenbank, wurde danach an Haus Sonne verkauft, bevor sie die jetzige Besitzerin, die ehemalige Pfarrbüchereileiterin in Pinningen erwarb. Mit der Öffnung am 9. Juni, ende die neunmonatige büchereilose Zeit in Walsheim. Bis zum Jahresende kamen unter den Corona-Hygienebedingungen immerhin noch 104 Besucher. Sie liehen 308 Bücher aus. Das waren sogar mehr als 2019 (258) und knapp 100 weniger als 2018. Besonders freute sich die Leiterin, dass einige neue „Leseratten“ neu in die Kartei aufgenommen werden konnten. Darunter auch Familien mit ihren Kindern. In der Bibliothek sind Bücher für jeden Geschmack: Romane und Krimis, aber auch Kinder- und Jugendliteratur sowie regionale Schmöker gelistet. Insgesamt 2000 Bücher können außerhalb der Schulferien dienstags von 17 bis 18 Uhr ausgeliehen werden.