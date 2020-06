Tennis-Regionalmeisterschaft der Aktiven : Spitzenspieler tummeln sich im Pferchtal

Blieskastel Da in der aktuellen Situation sehr viele Turniere inner- und außerhalb des Saarlandes coronabedingt abgesagt wurden, tummeln sich die saarländischen Spitzenspieler auf den Regionalmeisterschaften der Aktiven in Blieskastel.

Komplettiert werden die Felder von vielen aufstrebenden saarländischen Talenten und einigen bekannten Gesichtern der saarländischen Breitensportszene (darunter auch drei Akteure des TC Blieskastel), wodurch es vor allen in den ersten Runden zu sehr ungewöhnlichen Duellen kommen kann. Peter Rammo, der zusammen mit Klaus Schmitt auch in diesem Jahr das Herzstück der Turnierleitung bilden wird, sieht daher auch zwei Phasen im Turnier: „Die erste Woche hat von den Leistungsunterschieden fast schon DFB-Pokal-Charakter. Aber obwohl die Rollen klar verteilt sein sollten, haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder die ein oder andere Sensation miterleben dürfen. In der zweiten Woche sind die Ranglisten-Spieler dann am Ende doch weitgehend unter sich und spielen auf Bundesliga-Niveau ihren Sieger aus.“ Doch auch für die Breitensportler lohnt sich die Teilnehmer gleich doppelt, wie Rammo weiter ausführt: „Alle Erstrundenverlierer landen in der Nebenrunde und ermitteln dort in nicht minder spannenden Spielen ihre Besten.“