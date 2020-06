Sachbeschädigung an Haus : Polizei sucht einen Eierwerfer

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Am Freitagabend (5. Juni) gegen 19 Uhr hat ein Unbekannter Eier gegen die Hauswand eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Bruchberg“ in Bierbach geworfen.

