Aus der Kommunalpolitik in Blieskastel : Wann geht das Bad denn auf?

Blieskasteler warten auf die Eröffnung des Freibades in der Stadt. Foto: Stadtwerke Bliestal Foto: Stadtwerke Bliestal

Blieskastel Ratsfraktionen in Blieskastel wollen endlich eine Entscheidung. Geschäftsführung soll in der kommenden Sitzung am 25. Juni die aktelle Lage erörtern.

Allmählich verlieren einige Ratsmitglieder in Blieskastel die Nerven, denn die Gemeinde Gersheim hat schon die Öffnung ihres Freibades in Walsheim beschlossen und verkündet. Und so beantragen die Fraktionen von CDU, Freie Fraktion DUB/FDP/DieLinke für die nächste Sitzung des Stadtrates am 25. Juni folgenden Tagesordnungspunkt zur Beschlussfassung vorzulegen: „Der Stadtrat befürwortet, das Blieskasteler Freibad schnellstmöglich wieder zu öffnen. Er ermächtigt Geschäftsführung und Aufsichtsrat, alle notwendigen Schritte dafür zeitnah umzusetzen. Die Geschäftsführung wird darum gebeten, in einer kommenden Sitzung über die aktuelle Lage zu berichten, dabei soll auch der Stand des Kreisbäderkonzepts erläutert werden, das seit 2018 „bereits in der Mache ist“. (SZ vom 13. September 2018).