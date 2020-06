Freude über Auszeichnung : "Beste Obsttheke Deutschlands" im Verbrauchermarkt Niederwürzbach

Niederwürzbach Wasgau-Markt in Niederwürzbach hat die beste und schönste Obst- und Gemüsetheke Deutschlands. Sieg in der Kategorie „Supermarkt klein“.

Was ansonsten mit einer großen Gala gefeiert wird, musste in den jetzigen Zeiten in kleinem Kreis und unter Einhaltung der Hygienevorschriften vor dem Markt in der Bezirksstraße gefeiert werden. Wie das Unternehmen Wasgau in einer Pressemitteilung unterstreicht, zeige diese Auszeichnung „die hohe Kompetenz sowohl bei der sorgfältigen Auswahl und auch kreativen Präsentation des Sortiments wie auch im Verkauf. Klarer Erfolgsfaktor ist hierbei der Schwerpunkt von Wasgau auf Früchten, Kräutern und Gemüse aus der Region und darüber hinaus. Die Lieferung erfolgt jeweils täglich frisch in die derzeit 75 Verbrauchermärkte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Hinzu kommen ausgewählte exotische Produkte aus Europa und vielen weiteren Ländern weltweit“.