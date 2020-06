Eine kleine Sensation für unsere Region : Der Bliesgau – ein Paradies für Schmetterlinge

Ein Experte erklärt die exzellenten Bedingungen, die Tagfalter und Widderchen in unserer Region vorfinden.

Nirgendwo in Deutschland beobachten Forscher mehr Tagfalter und Widderchen (eine Schmetterlingsgruppe) als im Saarland (wir berichteten überregional). Dabei nicht zu toppen ist der Bliesgau. Näheres dazu weiß Dr. Steffen Caspari. Er arbeitet mittlerweile für das Rote-Liste-Zentrum des Bundes in Bonn, zuvor war er im Saar-Umweltministerium beschäftigt. Viele Jahre hat er beim Zentrum für Biodokumentation die Erfassung der Tagfalter und Widderchen im Saarland koordiniert. Caspari gehört zu den Herausgebern des Verbreitungsatlas’ besagter Tierchen. Wir haben mit ihm gesprochen und sehr interessante Dinge erfahren.

Frage: Warum ist der Bliesgau ein solch hervorragendes beziehungsweise gedeihliches Gebiet für Tagfalter und Widderchen? Oder: Was hat der Bliesgau, was andere Regionen nicht haben?

Steffen Caspari: Der Bliesgau hat eine deutschlandweit einzigartige Dichte und Qualität naturschutzfachlich hochwertigen Grünlands. Dieser Wert schwankt im Durchschnitt der anderen saarländischen Landschaften zwischen 5 und 15 Prozent des Gesamtgrünlandes, was deutschlandweit schon mal überdurchschnittlich ist. Dieser Wert liegt im Bliesgau bei zirka 35 Prozent, was dann nationale Spitzenklasse ist. Es ist ein optimal vernetzter Komplex aus Kalk-Halbtrockenrasen, Salbei-Glatthaferwiesen und sie verbindenden Heckenstrukturen. Innerhalb des „Bliesgaus“, wie er umgangssprachlich zusammengefasst wird, muss man naturräumlich den Saar-Blies-Gau (also den „eigentlichen“ Bliesgau) und den Westrich unterscheiden (die „Parr“, die Region um Altheim und Medelsheim). Der Saar-Blies-Gau ist das oben beschriebene Top-Gebiet; der Westrich orientiert sich eher an den Werten der anderen saarländischen Naturräume. Dennoch muss man auch hier Wasser in den Wein schütten: Wir können auch im Bliesgau die Qualität trotz erheblicher Anstrengungen vieler Akteure nicht ganz halten – allmählich, wenn auch nicht dramatisch – sinkt der Anteil an hochwertigen Flächen auch hier.