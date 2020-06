Diese Frau reicht kranken Menschen die Hand . Und nicht nur das. : Sie hilft den jüngeren Parkinson-Patienten

Iris Gros aus Aßweiler kümmert sich in einer von ihr geleiteten Selbsthilfegruppe um jüngere Parkinson-Patienten. Foto: BeckerBredel

Assweiler Iris Gros aus Aßweiler kennt die vielen Probleme, die die Krankheit mit sich bringt. Denn sie ist selbst betroffen.

Bei Iris Gros zu Hause geht alles etwas langsamer zu. Die 62-Jährige hat seit 20 Jahren Parkinson und sagt selbst, dass sich ihr Leben damit entschleunigt habe. Sie sei nicht mehr so belastbar, brauche mittags eine längere Pause, komme aber trotzdem gut klar. Und sie lässt andere an ihrem „Klarkommen“ teilhaben. Iris Groß ist aktiv in der Deutschen Parkinsonvereinigung und Leiterin der JuPa Saarland, der Selbsthilfegruppe der jüngeren Patienten. „Bei Parkinson haben die Betroffenen, die noch zur Arbeit gehen, andere Probleme als diejenigen, die von Altersparkinson betroffen sind. Daher haben wir die Gruppe zwischen 35 und 60 Jahren als JuPa zusammengefasst und bieten für diese eigene Treffen an“, erzählt Gros, die auch arbeitsunfähig wurde, einen Weg aus der Arbeitswelt gehen musste, der ihr nicht leicht fiel. „Viele versuchen lange, die Erkrankung zu verheimlichen. Aber kein Betroffener kann einfach so weiterarbeiten wie zuvor. Das Leugnen kostet wertvolle Kraft, die man eigentlich in die Bewältigung der Krankheit investieren sollte“, sagt die Frau. Sie kennt aus vielen Beratungsgesprächen die ungezählten Alltagsprobleme jüngerer Parkinson-Patienten.

Man sei grundsätzlich bedroht, den Job, das gerade erst gekaufte Haus oder gar den Partner zu verlieren. Aber das müsse sich nicht zwangsläufig so zuspitzen. Die Selbsthilfegruppe biete hier Orientierung an und den kostenlosen Erfahrungsschatz derer, die es schon durchgemacht haben. Iris Groß ist inzwischen sogar die Landesbeauftragte der Parkinsongesellschaft und bekam nochmal mit der Krankheit zu tun, als sie selbst schon mittendrin steckte: „Auch mein Mann bekam auf einmal diese Diagnose und ich fragte den Arzt, wie wahrscheinlich das sei, dass Eheleute gemeinsam Parkinson bekommen. Aber so unwahrscheinlich ist das gar nicht, wenn man weiß, dass Parkinson die zweithäufigste neurologische Erkrankung nach der Demenz ist“, klärt sie uns auf. Die Frage nach dem „Warum“ habe sie nie gestellt. Sie schaue nach vorn, genieße das Leben an allen Tagen, an denen es ihr und ihrem Mann gut geht. Inzwischen leite ihr Mann die Parkinson-Regionalgruppe Saarbrücken, sie engagieren sich beide.