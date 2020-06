Kirchlicher Aufruf, um ein Zeichen zu setzen : Geballter Protest und Solidarität

Dieses Bild hat die Messdienerin Sophia Krick gemalt. Foto: Steffen Glombitza

Blieskastel Der Arbeitskreis „Eine Welt“ der Pfarrei Heilige Familie Blieskastel ruft zur Anti-Rassismus-Aktion auf.

Der Tod von George Floyd, der bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben kam, schockiert, empört und treibt Menschen weltweit dazu, sich gegen Rassismus zu erheben. Der Arbeitskreis „Eine Welt“ der Pfarrei Heilige Familie in Blieskastel ruft dazu auf, sich mit der weltweiten Bewegung gegen Rassismus, der auch bei uns nicht überwunden ist, zu solidarisieren und, in Zeiten von Corona, an seiner Bilderaktion teilzunehmen, schreibt Pastoralreferent Steffen Glombitza. Dabei berufe sich der Arbeitskreis „auf die Würde eines jeden Menschen, die aus seiner Gottebenbildlichkeit resultiert (Altes Testament, erstes Buch Moses), bei der Rasse, Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht keine Rolle spielen. Dekan Eric Klein habe in seiner Predigt zum vergangenen Sonntag das Thema aufgegriffen und jeglicher Form von Rassismus eine klare Absage erteilt.

„I have a dream ,.... ...that my four little children will one day live in a nation, where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.“ Glombitza zitiert hier Martin Luther King in seiner wohl bewegendsten und unvergessenen Rede, die er am 28. August 1963 vor dem Lincoln Memorial, Washington D.C. hielt.

„Was hat sich seit dieser Zeit in den USA und in anderen Teilen der Welt geändert unter anderem auch in Deutschland? Wenig, so scheint es. Im Gegenteil, die Angriffe und Ressentiments scheinen sogar wieder zuzunehmen. Wir haben die Bilder des Mordes an George Floyd vor Augen, die Anschläge auf die Synagoge in Halle, den Mord an dem Politiker Lübcke oder – konkret – das Ausspucken eines zehnjährigen Kindes vor erwachsenen Flüchtlingen in Niederwürzbach“, berichtet Anne Girnus, engagierte Mitarbeiterin im Arbeitskreis „Eine Welt“ der Pfarrei, von ihren eigenen Erfahrungen.