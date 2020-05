Squash beim SRC Wiesental St. Ingbert : Für den SRC ist sogar noch der Titel drin

ROHRBACH Wird die Saison in der Squash-Regionalliga fortgesetzt, kann sich der SRC Wiesental noch Chancen auf den Titel ausrechnen. Doch selbst wenn die Meisterschaft gelingt – Aufsteigen möchte der Verein nicht.

Ein Bundesliga-Comeback wird es für den Verein, der 1981 im Tennis- und Squash-Center Wiesental in Dudweiler als 1. SRC Wiesental gegründet wurde, also nicht geben. Der Verein war damals der erste Squash-Club im Stadtverband Saarbrücken. Der Umzug nach Rohrbach erfolgte Ende der 1990er Jahre. Nach der Fusion mit dem SC St. Ingbert begann der Durchmarsch von der Oberliga bis in die 1. Bundesliga. Der SRC Wiesental St. Ingbert war damit der erste erstklassige saarländische Squashclub. Insgesamt gehörten die Saarländer sechs Jahre lang der höchsten deutschen Spielklasse an. Der bislang größte Erfolg der Vereinsgeschichte wurde in der Saison 2004/05 mit dem Einzug in die Play-offs um die Deutsche Meisterschaft erreicht. Erst der spätere Titelträger Paderborner SC stoppte im Halbfinale mit einem 4:0-Erfolg den Höhenflug des Außenseiters. Nach der Spielzeit 2007/08 zogen sich schließlich die Wiesental-Squasher trotz des sportlichen Klassenverbleibs aus Personalgründen aus der 1. Liga zurück. Tobias Baab hat die Bundesligazeiten der Wiesentaler noch auf dem Court miterlebt und hält dem Verein bis heute die Treue. Er hat noch Resthoffnung, dass die laufende Saison zumindest in der Liga zu einem regulären Abschluss gebracht werden kann. „Die Fortführung des Saarlandpokals wurde bereits abgesagt. Man hat klar kommuniziert: Wenn es noch einmal irgendwann weitergehen kann, liegt der Fokus auf dem Ligaspielbetrieb“, weiß er.