Fünf Jahre nach dem großen Zuzug : Es erwuchs eine enge und tiefe Freundschaft

Blieskastel Flüchtlingshilfe für Neuankömmlinge in Blieskastel engagiert sich schon seit 2015: Sie funktioniert noch immer.

Aber auch einige Flüchtlingsfrauen und Vorstandsmitglieder helfen, wenn sie gebraucht werden. Die Kleiderkammer ist jeweils am zweiten Mittwoch des Monats von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Zwischen 50 und 60 Personen nutzen diese Öffnungszeiten normalerweise. Das Leitungsteam wünscht sich, dass an der Landstraße, der Abzweigung zur Kammer sowie am Haus selbst ein Hinweisschild angebracht wird. Neben der Kleiderkammer betreut die Flüchtlingshilfe noch eine Fahrradwerkstatt und ein Möbellager, beides in Breitfurt. Im privaten Bereich hat sich das ehrenamtliche Engagement auch bemerkbar gemacht. So lebt in einer weiteren Wohnung seines Eigenheims in Breitfurt das syrische Ehepaar Al Daher mit ihren beiden Kindern, die dreijährige Retal und der ein Jahre alte Muhammad Nur. Beide Familien sind eng zusammen gewachsen. Unternehmen vieles gemeinsam. Wie ist es dazu gekommen? Nachdem ihn Lena Jefferies, die seit Beginn der Flüchtlingskrise im Martin Bucer-Haus Deutschkurse angeboten hatte, kam er Flüchtlingshilfe, lernte er das damals noch kinderlose Paar kennen, als es in Breitfurt ankam.