DRK Homburg : Seit 25 Jahren gibt es DRK-Senioren-Gymnastik in der Parr

Pinningen Seit einem Vierteljahrhundert wird vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) sowohl in Pinningen als auch Altheim Seniorengymnastik angeboten. Übungsleiterin ist in beiden Orten seit Beginn Ulrike Zäh.

In der kleinen Feierstunde ehrte sie die noch aktiven Gründungsmitglieder. Dazu gehört ihre älteste Teilnehmerin, die 98-jährige Bertha Motsch, die direkt gegenüber dem Feuerwehrhaus wohnt, wo sich die rund zehnköpfige Gruppe in der Winterzeit dienstags von 17 bis 18 Uhr zum gemeinsamen Bewegen trifft. Ebenfalls seit 25 Jahren dabei sind die Seyweilerin Rosel Rabung (89 Jahre) und die gleichaltrige Pinningerin Annerose Fischer. Bis vor der Corona-Pandemie war auch die Altheimerin Luzia Haßler dabei, die damals mithalf die Gruppe, die jetzt acht Mitglieder zählt und sich mittwochs von 17 bis 18 Uhr im Sportheim trifft, aus der Taufe zu heben. Mehr als 20 Jahren in einer der beiden Gruppen machen Helga Dreckmann (Altheim), Marlies Meyer (Seyweiler) und Brigitte Jahn (Peppenkum) mit.

„Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse, als ich mich beim DRK meldete, um Senioren-Gymnastik zu machen,“ erinnert sich Zäh an ihre Anfänge. Nach einer einwöchigen Schulung im Homburger Kardinal-Wendel-Haus, der Hospitation in der Tanzgruppe von Walsheim und der erfolgreich abgelegten Zwischenprüfung erhielt sie die Erlaubnis, loszulegen. Sie regte beim Seniorennachmittag in Pinningen eine Gruppe an und am 4. November 1997 kamen sechs Teilnehmer zur ersten Stunde. Es folgte die Gruppe in Altheim und mittlerweile leitet Ulrike Zäh seit 13 Jahren auch noch eine in Brenschelbach, wo sich derzeit acht Teilnehmer mittwochs von 14 bis 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus treffen und anschließend immer noch Kaffee und Kuchen gemeinsam genießen.