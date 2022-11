DRK Hornbach : Menschen, die ihr Blut für andere geben

Hornbach Bei der Ehrung freiwilliger Blutspender beim DRK Hornbach, zusammen mit Freiwilligen aus Altheim, empfahlen sich überzeugte Langzeit-Spender als Vorbilder. Auslöser für die Meisten: Eigene Krankenhauserfahrung oder Bedarf in Familie und Freundeskreis.

Blut ist ein kostbarer Lebenssaft. Und zudem hoch begehrt. Wer schon einmal einen tragischen Unfall hatte oder sich einer größeren Operation unterziehen muss, bei der mit einem hohen Blutverlust zu rechnen ist, ist unter Umständen abhängig von Blutkonserven. Wie überall, fehlt es auch in diesem Bereich an Ehrenamtlern, so dass manche OP mangels Blutkonserve verschoben werden muss. Blut, das ein anderer Mensch mit einer passenden Blutgruppe freigiebig zur Verfügung gestellt hat.