DRK-Präventionsprojekt in Hasborn-Dautweiler : Sich im Waldstadion aktiv bewegen

Hasborn-Dautweiler Ein regelmäßiges Bewegungsangebot für Senioren bieten der VdK und die GKV in Hasborn-Dautweiler an.

Besonders in Innenräumen scheuen sich heute noch viele, enger zusammen zu kommen. Sich draußen im Freien zu bewegen, hat eine neue Qualität bekommen. Im Waldstadion Hasborn steht ab sofort jeden Donnerstagvormittag von 10 bis 11 Uhr alles unter dem Motto „Bewegung und Begegnung“. Es wird nach Interesse der Teilnehmer Seniorengymnastik im Freien, Nordic-Walking, Denkspaziergänge und Boule angeboten. Jeder kann das Angebot wählen, an dem er Spaß hat. Teilnehmen kann jeder Senior, eine Altersbegrenzung nach oben gibt es nicht. Das Angebot ist für die Teilnehmenden kostenfrei. Das Besondere an dem Angebot für Senioren, das nun in Hasborn-Dautweiler stattfindet, ist, dass es mit vereinten Kräften in der Gemeinde auf den Weg gebracht wurde.