Weihnachtsmarkt in Breitfurt : Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt der Arbeitsgemeinschaft in Breitfurt

Gute Stimmung bei den Besuchern herrschte am Weihnachtsmarkt-Häuschen der SPD in Breitfurt. Foto: Guido Freidinger

Breitfurt (red) „Der Weihnachtsmarkt in Breitfurt war wieder ein tolles Erlebnis“, so das Urteil vieler Besucher des von der Arbeitsgemeinschaft der Breitfurter Vereine veranstalteten vorweihnachtlichen Marktes.

„Unser Weihnachtsmarkt zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass ausschließlich gemeinnützige örtliche Vereine und keine gewerblichen Anbieter das tolle Ambiente in ehrenamtlicher Arbeit gestalten und daher auch nicht der Kommerz im Vordergrund steht sondern noch ein Vergnügen zu sozialen Preisen ermöglicht wird“, so der AG-Vorsitzende Hubert Zickwolf bei seiner Begrüßung der zahlreichen Gäste, darunter die Landtagsabgeordnete Jutta Schmidt-Lang und der Blieskasteler Bürgermeister Bernd Hertzler.

Vereine, die sich wieder bei der Vorbereitung und Gestaltung des Schulhofes mächtig ins Zeug gelegt hatten, Gedichte, Musik und Liedvorträge der Grundschulkinder, ein Nikolaus, der für alle Kinder etwas Leckeres in seinem Sack hatte und die Turmbläser, die den voll besetzen Platz auch musikalisch in vorweihnachtliche Stimmung versetzen, waren die Zutaten, die allen Anwesenden einen stimmungsvollen ersten Advent-Vorabend bescherten. Besonders erfreulich, dass unter den zehn teilnehmenden Vereinen mit der Breitfurter Straußjugend und dem Jugendclub der Kirchengemeinde auch zwei neue Veranstalter mit von der Partie wären. „ „Diese gelungene Veranstaltung war mal wieder ein Beleg für die funktionierende Vereins- und Dorfgemeinschaft in Breitfurt“, so das Urteil der vieler Besucherinnen und Besucher.