Fußball-Bezirksliga : Der SV Altstadt ist zurück an der Tabellenspitze

Der SV Altstadt ist zurück an der Tabellenspitze

Altstadt/Kirkel Als der SV Altstadt am vorletzten Spieltag der Bezirksliga Ost nach zuvor 15 siegreichen Spielen erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz ging, war die Stimmung gedrückt. Durch die 1:4-Niederlage im Spitzenspiel gegen die FSG Parr-Altheim war die Tabellenführung futsch.

Doch seit Samstag steht der SVA wieder an der Spitze. Zum einen weil Altstadt am Donnerstag die Nachricht erhielt, dass ihm die drei Punkte aus dem abgebrochenen Spiel beim SV Niederbexbach zugesprochen werden. Altstadt hatte nach 71 Minuten mit 5:2 geführt, als sich der Schiedsrichter verletzte. Der SV Niederbexbacher hatte die Fortführung der Partie mit einer aus seiner Sicht nicht neutralen Schiedsrichterin verweigert. Das Sportgericht des Saarländischen Fußballverbandes entschied jedoch, dass die Unparteiische das Spiel hätte weiterleiten dürfen.

Am Samstag legte Altstadt dann sportlich nach. Der SVA gewann beim Tabellendritten SV Kirkel vor rund 400 Zuschauern verdient mit 4:1 (2:0). Altstadts Jan Weber hatte mit einem Schuss aus 20 Metern die Führung erzielt (6. Minute). Kurz darauf wurde Weber im Strafraum von Kirkels Schlussmann Elias Guckert gefoult und Yannick Bach verwandelte den Strafstoß zum 2:0 (10.).

Altstadt führt die Tabelle mit 51 Punkten vor Parr-Altheim (49) an. Der Vorsprung auf den Dritten Kirkel (43) beträgt schon acht Punkte. Da in der Bezirksliga Ost Meister und Vizemeister aufsteigen werden, hat Altstadt also ein solides Polster auf einen Nichtaufstiegsplatz.