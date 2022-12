Christkindmarkt in Blieskastels : Vorweihnachtsstimmung auf dem Paradeplatz

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet auf dem Blieskasteler Paradeplatz wieder ein Christkindmarkt statt. Foto: Erich Schwarz

Blieskastel An diesem Wochenende lockt der Christkindmarkt vermutlich wieder tausende Menschen in die Blieskasteler Innenstadt.

Am kommenden Wochenende ist es endlich wieder soweit: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet auf dem Paradeplatz unter dem prächtig geschmückten Tannenbaum der Blieskasteler Christkindmarkt satt. „Heißer Glühwein, Maronen und der verlockende Duft von Zimtwaffeln über dem weihnachtlich geschmückten Paradeplatz stimmen auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Erleben Sie die Vorweihnachtszeit in Blieskastel mit allen Sinnen. Wenn die Temperaturen winterlich werden und die Stände und Holzbuden auf dem Christkindmarkt festlich geschmückt und beleuchtet sind, wird ein Bummel über den Blieskasteler Christkindmarkt zu einem eindrucksvollen Erlebnis“. So jedenfalls machen die Verantwortlichen der Stadt Blieskastel in einer Mitteilung für unsere Zeitung Lust auf den bevorstehenden Christkindmarkt.

Ein besonderer Reiz wird von der weihnachtlich gestalteten und stimmungsvoll beleuchteten barocken Altstadt ausgehen. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird das unverwechselbare Flair des Blieskasteler Christkindmarktes wieder zahlreiche Gäste aus Nah und Fern zum Besuch in die Barockstadt locken. Weihnachtlich gestaltete Verkaufshäuschen, eine eindrucksvolle Illumination der barocken Häuserkulisse und der umgebenden denkmalgeschützten Altstadt mit ihren malerischen Gässchen und Plätzen und den historischen Brunnen lassen den Besuch in Blieskastel zu einem unvergesslichen Ereignis werden. „Lassen auch Sie sich vom besonderen Charme dieses im Saarland einmaligen historischen Kleinods beeindrucken“, freuen sich die Verantwortlichen der Stadtverwaltung in Blieskastel über den Besuch von vielen Gästen. Begleitet wird das Geschehen auf dem Paradeplatz und der historischen Markthalle im Rathaus von einem umfassenden musikalischen Rahmenprogramm auf der im Marktgeschehen integrierten Festbühne. Eröffnet wird der Christkindmarkt an diesem Freitag, 2. Dezember um 16 Uhr, durch Bürgermeister Bernd Hertzler. Danach begrüßt der Nikolaus seine kleinen und großen Gäste auf dem Paradeplatz.