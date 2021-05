Schöne Neuigkeiten aus Breitfurt : Die historische Brunnenstube erfreut sich neuen Lebens

Breitfurt Mit der wieder hergestellten historischen Brunnenstube wurde in Breitfurt ein Relikt aus der Dorfgeschichte reaktiviert und der Bevölkerung übergeben. Ortsvorsteher Martin Moschel betonte in einer kleinen Feierstunde im Beisein von Bürgermeister Bernd Hertzler, dass damit eine vierjährige Planungs- und Bauzeit beendet wurde.

Für Brunnenelemente und Sitzbanksockel wurde Sandstein verwendet, für die Bankauflagen Douglasienholz. Gespeist wird der Sandsteintrog mit Hilfe einer elektrischen Pumpe mit Zeitschaltuhr, die das Wasser nach oben befördert. Die Feuerwehr, so Moschel, übernehme die Patenschaft, betreue die Anlage das Jahr über. Der Stadtbeigeordnete Guido Freidinger erinnerte daran, dass es sich bei dem Brunnen ursprünglich um eine Viehtränke gehandelt habe, in der jedoch auch die Frauen des Dorfes ihre Wäsche wuschen. Im Original handelte es sich um zwei Reihen hintereinander stehende längliche Sandsteinwannen, an deren Kopfende sich ein aus Sandsteinquadern gemauerter Brunnentrog befand. In den waren zwei bronzene, mit Greifenköpfen dargestellte Wasserspeier eingelassen. Auf der am Haus angebrachten, vom neuen Kulturreferenten des Saarpfalz-Kreises, Andreas Stinsky, konzipierten Metalltafel ist zu entnehmen, dass über dem 1894 erbauten Dorfbrunnen von Emil de Bobics, Neffe des verstorbenen Barons Alexandre Jacomin de Malespine, ehemals Besitzer des Kirchheimer Hofs, ein offenes Schutzhaus mit Ziegelsteinen gemauert und mit Biberschwänzen eingedeckt, erbaut worden war. Anfang der 1950er Jahre, so Stinsky, sei der Brunnen abgebrochen worden. Auf dem Gelände entstand damals ein Feuerwehrgerätehaus. Hinter der heutigen Frontmauer des Pumpenhauses verbirgt sich noch der Putz des historischen Ziegelsteinmauerwerks.