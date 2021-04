Spielplatz in Breitfurt : Ein „Kinderparadies“ hat neue Spielgeräte

Spielplatz in Breitfurt

Breitfurt Der Spielplatz „auf dem Bremmenhübel“ in Breitfurt wurde nach einer Jungezellenkur vorgestellt.

Dabei wurden neue Spielgeräte, darunter ein Bagger und Sandspielzeug gekauft, aber auch die komplette Zaunanlage erneuert wurde. Bei den Arbeiten hätten auch Mitarbeiter des Baubetriebshofes Hand angelegt. Die Kinder freuten sich und Moschel erinnerte in der kleinen Feierstunde daran, dass damals – wie es oft so ist – zum Neubaugebiet für den Nachwuchs der jungen Familien Nachwuchs geeignete Spielmöglichkeiten mitgeplant wurden.

Letzterer erinnerte sich, dass mit dem Erlös zweier gut besuchter Spielplatzfeste Spielgeräte, insbesondere die von allen heiß begehrte und heute noch intakte Seilbahn gekauft worden waren. Die Mitglieder der Elterninitiative hatten einige der Spielgeräte in Eigenleistung errichtet. Die wesentlichen Erdarbeiten seien von einer Saarbrücker Beschäftigungsinitiative des Ausbildungszentrums Burbach (AZB, heute ZBB) erledigt worden. „Es freut mich, dass dieser ,Erlebnisspielplatz‘ auch heute, fast 30 Jahre nach seiner Einweihung, noch immer die Kinderherzen erfreut“, so Freidinger abschließend.

Moschel unterstrich, dass in den letzten Jahren in Breitfurt viel für die jüngste Generation umgesetzt werden konnte. Er nannte dabei den Spielplatz an der Schule, die Renovierung der Schule sowie den Neubau der Kindertagesstätte.