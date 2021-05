Diese Produzenten verzichten gerne auf Werbung : Biosphären-Urgesteine ohne Marketing

Hans Pick betreibt die Bliesgau-Ölmühle in Schwarzenacker. Gemeinsam mit seiner Schwester Marliese Weizel vermarktet er den Ertrag eigener Ölsaaten. Foto: Peter Gaschott

Blieskastel Auch ohne Anerkennung als Partnerbetrieb im Biosphären-Zweckverband kann man hervorragend arbeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gaschott

Der Biosphären-Zweckverband wird nicht müde zu erzählen, wie notwendig und gut es ist, wenn sich Betriebe im Biosphären-Reservat als Partnerbetriebe zertifizieren lassen. Dazu muss man eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen. Man erhält schließlich ein Schild, das man sich an die Hauswand nageln kann und muss eine Gebühr zahlen, mit der der Zweckverband Marketing für die Partnerbetriebe macht. Je nach Branche muss man schließlich auch noch Zertifizierungen durch Externe vornehmen lassen, die ebenfalls Kosten mit sich bringen. Der Biosphären-Zweckverband seinerseits definiert sich und seine Arbeit zu einem gewissen Teil durch die Partnerbetriebe. Er bringt sie ins Gespräch, er wirbt für seine Partner. So weit, so gut.

Der Landwirt Steffen Sandmeier – wir berichteten vor Kurzem über ihn – wollte Partnerbetrieb werden. Er betreibt Landwirtschaft, die konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Mit erfolgreicher Direktvermarktung, bestens in der Region verankert.

Die Biosphären-Verwaltung betont bei vielen Gelegenheiten, dass das Zusammenwirken sowohl konventioneller wie auch als bio-zertifizierter Betriebe notwendig ist. Im Saarland wie in den weiteren bundesdeutschen Biosphären-Reservaten sieht man in konventionell arbeitenden Bauernhöfen wesentliche und wichtige Teile der Biosphäre. Im Biosphären-Reservat Rhön beispielsweise sind nur 16 von 40 landwirtschaftlichen Partnerbetrieben bio-zertifiziert. Bloß, als Steffen Sandmeier Partner werden wollte, wurde ihm gesagt, dass er ohne Bio-Zertifizierung keine Chance auf die Anerkennung als Biosphärenpartner habe.

Die Saarbrücker Zeitung fragte nach beim Zweckverband. Julia Saar antwortete uns: „Die Partner-Initiative des Biosphärenreservates Bliesgau hat zum Ziel, eine nachhaltige touristische Entwicklung in der Region voranzubringen. Jeder offiziell anerkannte Partner der Biosphäre erfüllt dabei umfangreiche Kriterien aus den Bereichen Identität & Kooperation, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Service & Qualität und Regionalität. Natürlich kann man ökologischen Landbau betreiben, ohne sich zertifizieren zu lassen. Für eine Aufnahme ins Partnernetzwerk soll diese ökologische Anbauweise von einer unabhängigen Stelle jedoch bestätigt sein, weil wir eine Überprüfung der Einhaltung der Kriterien des Ökolandbaus aus personellen Gründen nicht gewährleisten können.“

Hans Pick schmunzelt, als wir ihn mit dieser Aussage konfrontieren. Er gehört zu den Urgesteinen der Biosphäre Bliesgau. Er baut Ölsaaten an. Leindotter, Mariendistel, Leinsamen, Senf, Hanf, Mohn und Schwarzkümmel. „Auf den Flächen, die wir haben, funktioniert das als reiner Bio-Anbau keineswegs.“ So setzt er beispielsweise gegen Blattläuse, denen es die Mariendistel total angetan hat, Backpulver ein. „Würde ich mich als Bio-Betrieb zertifizieren lassen, hätte ich erheblich weniger Ertrag und müsste ganz andere Preise verlangen.“ Auch so, wie er zurzeit arbeitet, ist er peinlichst darauf bedacht, „so viel wie unbedingt nötig und so wenig wie möglich“ an Dünger auf seine Felder aufzubringen. Gegen Unkraut hat er vor, eine Hackmaschine einzusetzen. Und seine Öle gehören zu den Vorzeigeprodukten der Biosphäre. „Ich habe keine Chance, Partnerbetrieb zu werden. Aber ich führe alljährlich Dutzende von Besuchergruppen über meinen Hof, auch in guter Kooperation mit dem Biosphären-Zweckverband. Pick hat sich damit abgefunden, kein Partnerbetrieb werden zu können. „Ich habe damit kein Problem. Der Zweckverband arbeitet gut mit uns zusammen, und wir werden auf vielfältige Weise gefördert“, erzählt er uns. In der Rhön hingegen gibt es zwei Betriebe, die Ölsaaten anbauen, beide sind Partnerbetriebe, keiner ist bio-zertifiziert.

Steffen Sandmeier vom Kahlenberger Hof. Viele seiner Hofprodukte gehen in die Direktvermarktung. Foto: Peter Gaschott

Lore Stolz verarbeitet eigene Früchte, Obst von Streuobstwiesen und Wildfrüchte zu Marmeladen und Brotaufstrichen. Foto: Peter Gaschott