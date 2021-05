Eine absolut vorbildliche Tierschutzaktion im Bliesgau : Rettung vor einem grausamen Tod

Auf Wolfersheimer Bann wurden zwölf Rehkitze geortet und während der notwendigen Mäharbeiten gesichert. Hier sind zwei von ihnen zu sehen, die so einem grausigen Schicksal entronnen sind. Foto: Christine Kiefer

Wolfersheim Vorbildliche Aktion in Wolfersheim: Drohnen mit Wärmebildkamera spüren vor dem Mähen Rehkitze im Gras auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans Hurth

Im Wolfersheimer Bann wurde in den letzten Tagen Silo gemäht, der heimische Landwirt Hans-Dieter Welker zeigte dabei in Zusammenarbeit mit der Jägerschaft vor Ort eine vorbildliche Naturschutzmaßnahme. „Denn die fragliche Fläche wurde mit einer Drohne mit Wärmebildkamera auf einer Fläche von 40 Hektar abgesucht, zwölf Rehkitze entdeckt, diese vor dem Mäh-Werk in Sicherheit gebracht und anschließend wieder ausgesetzt“, berichtet stolz das Ehepaar Andrea und Stephan Schepp-Weyrich, beide engagierte Mitglieder des Natur- und Vogelschutzvereins Blickweiler. „Im Mai und im Juni werden üblicherweise die Rehkitze geboren, was man auch Setz-Zeit nennt. Die Kitze werden von den Ricken (weibliche Rehe/Geißen) im hohen Gras oder in Energiepflanzenbeständen (Raps, Mais) gesetzt und abgelegt. Rehkitze sind „Ablege-Typen“, das heißt, sie folgen der Ricke erst nach zwei bis vier Wochen vollständig und haben vorher keinen Fluchtinstinkt. Deshalb bleiben die Kitze auch bei jeglicher Gefahr wie bei Mähmaschinen oder freilaufenden Hunden am Platz des Ablegens liegen“, erklärt Stephan Schepp-Weyrich als ehemaliger Jagdvorsteher des Gold-Dorfes.

„In der selben Zeit, also im Mai und Juni, müssen wir Landwirte jedoch unsere Wiesen für die Silage mähen und einbringen. Das bedeutet für die kleinen Tiere eine erhebliche Gefahr, da sie im hohen Gras übersehen werden und damit dem Mäh-Werk zum Opfer fallen können“, hält Landwirt Hans-Dieter Welker fest. In Wolfersheim haben daher der Landwirt vom Hof Waldeck und Jäger in den vergangenen Tagen aktiven Naturschutz betrieben, so Stephan Schepp-Weyrich.“

Info Fördermittel für Drohnen mit Wärmebildkamera Seit März dieses Jahres können eingetragene Vereine, zu deren satzungsgemäßen Aufgaben die Pflege und Förderung des Jagdwesens sowie des Tier-, Natur- und Landschaftsschutzes oder die Rettung von Wildtieren gehören, Fördermittel für die Anschaffung von Drohnen mit Wärmebildkameras beantragen. Diese erhält man bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.