Filmfestival aus Blieskastel : Wohin fliegen die „Schmetterlinge“?

Blieskastel Das Bundesfilmfestival Natur endet am Sonntag mit einem Livestream vom Niederwürzbacher Weiher.

Am kommenden Sonntag, 30. Mai, endet mit der Bekanntgabe der „Schmetterlings“-Gewinner das diesjährige Bundesfilmfestival Natur in Blieskastel mit einer außergewöhnlichen Preisverteilung.

In einem Internetstream direkt vom Ufer des Würzbacher Weihers werden nicht nur die Siegerfilme in einem kurzen Ausschnitt vorgestellt, auch die Paten der „Schmetterlinge“ wie Saar-Umweltminister Reinhold Jost, Landrat Theophil Gallo, Blieskastels Bürgermeister Bernd Hertzler und die Direktorin der Landesmedienanstat Ruth Meyer gratulieren „ihren“ Preisträgern in einer Grußbotschaft.