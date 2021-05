Pkw-Fahrer verstirbt nach Frontalcrash : Tödlicher Verkehrsunfall auf der L101 bei Altheim

Altheim Bei einem schweren Unfall zwischen Altheim und Peppenkum ist am Dienstag ein 58-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der L101 zwischen Altheim und Peppenkum ist am Dienstag ein 58-jähriger Mann ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Der Lkw mit niederländischem Kennzeichen befuhr die Strecke in Fahrtrichtung Altheim, der Pkw mit französischem Kennzeichen war in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Ersten Vermutungen der Polizei zufolge geriet eines der beiden Fahrzeuge gegen 12.30 Uhr in den Gegenverkehr.