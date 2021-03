DRK in St. Ingbert und Blieskastel : Blut spenden in St. Ingbert oder in Breitfurt

St Ingbert/Breitfurt Das Deutsche Rote Kreuz bietet in der kommenden Woche zwei Blutspende-Termine in der Region an. Der nächste Termin beim DRK-Kreisverband St. Ingbert findet am Montag, 29. März, im Rotkreuz-Zentrum, Reinhold-Becker Straße 2 in St. Ingbert von 9.30 bis 14 Uhr statt.

Der DRK-Ortsverein Mimbach bittet am Mittwoch, 31. März, zur Blutspende von 16 bis 19 Uhr in Breitfurt in der Mehrzweckhalle an der Schule im Grießackerweg. Der Ablauf ist durch die Corona-Hygienevorschriften verändert. Die eigentliche Blutspende im Spenderaum bleibt unverändert. Es besteht Maskenpflicht, Hygiene- und Abstandsvorschriften gelten ebenfalls.